Wierzyciele wpadli w szał. Kolejne problemy na horyzoncie

Prezes Stali Gorzów zaklina rzeczywistość. Dług dalej jest

I właśnie za to nagranie prezes zbiera teraz cięgi. Wierzyciele wpadli w szał. Wystarczy zajrzeć do programu naprawczego Stali, gdzie przedstawiono porozumienia z podmiotami, którym klub zalega pieniądze. Czarno na białym widać , że płatności rozłożone są na raty z terminami płatności w lutym i marcu. A zatem Stal nie spłaciła długu , lecz co najwyżej pierwsze, styczniowe raty zaległości.

Klub miał, jak wynika z programu, 3,3 miliona zaległości bieżących/handlowych. Dostał 2,2 miliona złotych z miasta i 17 stycznia te pieniądze poszły na konta wierzycieli. Łatwo policzyć, że zostało jeszcze około miliona złotych długu do spłacenia. A przecież to nie jest cały dług. Stal ma jeszcze blisko 6 milionów złotych w formie pożyczek i 3,3 miliona złotych kredytu bankowego. Nic dziwnego, że ludzie robili wielkie oczy, kiedy prezes Wróbel ogłosił cud . Stal ma wciąż około 10,2 miliona złotych długu.

Stal Gorzów może mieć problem z zamianą pożyczek na akcje

Próbowaliśmy się kontaktować z byłym wiceprezesem, ale bezskutecznie. Nasz informator mówi tymczasem, że Miłostan miał zamienić pożyczkę na akcje, gdyby znalazł się w nowym zarządzie. Są jednak duże opory, by go tam zapisać. Miłostan miał usłyszeć, że jest za bardzo kojarzony z poprzednim prezesem Waldemarem Sadowskim , który wpędził Stal w kłopoty.

Stal Gorzów przejada środki z 2025 na spłatę długu

Jeśli Miłostan nie wejdzie do akcji z akcjami, to będzie to potężna wyrwa. Plan był taki, żeby wszystkie pożyczki sponsorów dla klubu zamienić na akcje. Bez Miłostana to się nie uda. A te 1,7 miliona, to około 25 procent całej kwoty pożyczki. Oczywiście resztę się sprzeda, ale 1,7 zostanie jako dług.