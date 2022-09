Wiemy, kto skomentuje finał PGE Ekstraligi

Dryła jest wielkim fanem Motoru i tego akurat nigdy nie ukrywał. Wyniki tej drużyny mają dla niego spore znaczenie i podchodzi do nich emocjonalnie, co w przypadku bycia kibicem jest całkowicie normalne. Według niektórych jednak u Dryły da się wyczuć zmianę nastroju w trakcie transmisji, gdy Motorowi nie idzie. Miało to wydarzyć się choćby w miniony piątek, kiedy to tegoroczny hegemon miał potężne problemy w Toruniu.

Szef już podjął decyzję

Zapytaliśmy Marcina Majewskiego o to, czy wiadomo już kto skomentuje finał. - Tak, będzie to Maciej Noskowicz. Co do rewanżu, to jeszcze nie wiem. Czasu sporo - powiedział. - Czy uważam, że Tomasz Dryła jest stronniczy? Ludzie lubią przesadzać. Widać to w wielu sytuacjach. Moim zdaniem jest to ocena mocno na wyrost - dodał, gdy zapytaliśmy go o kwestię opinii na temat Dryły.