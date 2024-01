Wiemy już, kiedy legenda może wrócić do ligi. Oto konkretna data

Celem działaczy zarządzających polskimi ligami jest to, aby w każdej z nich jeździło po osiem zespołów. Nie ma oczywiście kłopotu z tym, by dokonać tego w PGE Ekstralidze i Speedway 2. Ekstralidze. Gorzej jest jednak z najniższym poziomem rozgrywkowym. Tam od dawna nie można już skompletować składu. Czasem nawet następowała konieczność łączenia lig, by to w ogóle miało sens. Obecnie trwają dyskusje nad tym, by jest opcja by już w sezonie 2024 mieć tam osiem drużyn. Na razie jednak daleko do realizacji tego planu.