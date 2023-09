Wiemy, jakie zakupy planują po awansie. Rzucą rywali na kolana?

Texom Stal jest już blisko realizacji celu, jakim jest awans do 1. Ligi. Jeszcze tylko musi wygrać półfinał z Grupą Azoty Unią Tarnów, a potem finał ze zwycięzcą pary OK Bedmet Kolejarz Opole - Ultrapur Start Gnieno.

Już zaczęli budować skład na sezon 2024

Tu jednak chodzi nie tylko o wygranie play-off, ale też o zbudowanie drużyny, która po awansie od razu nie spadnie. Eksperci, patrząc na skład Stali, mówią wprost, że z tych zawodników, którzy są obecnie na 1. Ligę nadaje się Marcin Nowak, może jeszcze Jacob Thorssell. Wiemy jednak, że Stal po awansie chce też zatrzymać Krystiana Pieszczka oraz Petera Kildemanda.

Jeśli tak się stanie, jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to Stal w 2024 pojedzie identycznym zestawem seniorskim, jak w tym roku. Od razu jednak spieszymy, by dodać, że do jednej zmiany najpewniej dojdzie. Nikt nie zostanie wyrzucony. Po prostu działacze Stali chcą zakontraktować pięciu seniorów. Wielu żużlowców zgłasza się do klubu. Choćby Timo Lahti. Niewykluczone, że to właśnie on wzmocni Stal po awansie. Jak już będzie ta piątka seniorów, to klub poczeka trzy kolejki i po nich odchudzi kadrę, wypożyczając jednego z nich. Tego najsłabszego.

Mają zawodnika na pozycję U24, chcą zatrzymać juniora Rafalskiego

W Stali chwalą się, że już mają dogadanego zawodnika na U24. Chodzi o perspektywicznego żużlowca z ogromnym potencjałem. Nazwiska nikt jednak nie chce zdradzić. Co jeszcze? Będą wzmocnienia juniorskie. Do Bartosza Curzytka ma dojść, już na stałe, Wiktor Rafalski. Teraz został wypożyczony z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz, by pomóc w walce o awans. Stal zabiega jednak o to, by przeprowadzić definitywny transfer. Zwłaszcza że GKM ma kilku juniorów i Rafalski nie jest tam niezbędny.

Jeśli Stal zrealizuje plany, to będzie mieć skład, który nie rzuci rywali na kolana. W klubie jednak przyznają, że ich celem będzie zajęcia miejsca 5-7, że więcej w pierwszym sezonie nie oczekują. Natomiast jeśli to się uda, a Ekstraliga podtrzyma plan powiększenia od sezonu 2026, to Stal w 2025 ma się bić o wejście do najlepszej ligi świata.

Drużyna Texom Stali Rzeszów w sezonie 2023. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Peter Kildemand i Jacob Thorssell / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński