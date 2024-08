Wiemy, jaki los czeka milionera. Polski klub przecina spekulacje

Jakub Miśkowiak zostaje w ebut.pl Stali Gorzów, choć jego kiepska jazda absolutnie nie uzasadniała wysokiego kontraktu. Stal przejęła zawodnika z Krono-Plast Włókniarza Częstochowa i według naszych informacji zaproponowała mu gażę na poziomie miliona za podpis i 10 tysięcy za punkt.

Stal rozważała dwie opcje. Wystraszyła się Włókniarza?

Po kolejnych słabych występach w Gorzowie zastanawiano się nad dwoma rozwiązaniami. Pierwszym było przedłużenie kontraktu na 2025, ale jeśli zawodnik zgodzi się na obniżenie wynagrodzenia. Drugim było całkowite odpuszczenie żużlowca. Reklama

Gdy jednak do Stali dotarło, że Włókniarz chce odzyskać Miśkowiaka i widzi go na pozycji U24, to nagle w Gorzowie zmienili front. Najwyraźniej uznali, że a nuż Miśkowiak się obudzi, a lepiej nie wzmacniać konkurencji.

Trener Stali o Miśkowiaku mówi wprost

Trener Stali Stanisław Chomski oczywiście stanowczo tłumaczy, że całe to zamieszanie wokół Miśkowiaka to tylko i wyłącznie wymysł mediów. - To media stawiały znak zapytania przy Miśkowiaku, bo jeśli chodzi o klub, to miał i ma moje pełne zaufanie. Taka inwestycja w zawodnika potrzebuje czasu. Co z tego, że rundę zasadniczą miał słabszą. Może w play-off będzie inaczej. Pamiętam, że Jepsen Jensen czy Sundstroem też zawodzili w zasadniczej, a gdy walczyliśmy o medale, to dzięki nim zdobywaliśmy złoto - przypomina Chomski.

- Zawodnik nie może być na karuzeli, to nie może być wańka-wstańka. Trzeba cierpliwości i wtedy będą efekty - dodaje trener Stali.

Szykuje się kilka roszad na pozycji U24

Swoją drogą, to na pozycji U24 jest duży kłopot. Brakuje zawodników i kluby często wybierają żużlowca na tę pozycję na zasadzie mniejszego zła. Po sezonie 2024 zmian na U24 nie będzie nie tylko w Stali, ale i w Orlen Oil Motorze Lublin (Mateusz Cierniak) i Betard Sparcie Wrocław (Bartłomiej Kowalski). Zatrzymanie U24 rozważa też ZOOleszcz GKM Grudziądz. Jeśli jednak klubowi uda się pozyskać drugiego krajowego seniora (regulamin wymusza start dwóch Polaków), to Kacper Pludra zostanie wymieniony na zagranicznego U24. Wszystko w rękach Kacpra Woryny, bo to on jest kuszony przez GKM. Reklama

Do zmian na U24 na pewno dojdzie w NovyHotel Falubazie Zielona Góra (wygasa kontrakt Jana Kvecha), Apatorze Toruń (odchodzi Wiktor Lampart, a na jego miejsce rozważany jest Kvech) i Włókniarzu, gdzie za kończącego wiek Madsa Hansena ma przyjść wspomniany Lampart.

