Wiemy, co z nową umową telewizyjną. Cały żużel w rękach jednej stacji?

Internet zapłonął po przeciekach na „X”. Chodzi o nową umowę telewizyjną na pokazywanie PGE Ekstraligi i Speedway 2 Ekstraligi. Teraz obie ligi są w Canal+, a tą pierwszą dodatkowo pokazuje Eleven Sports. W ciągu miesiąca powinien się rozstrzygnąć nowy przetarg. I choć niektórzy już ogłosili zwycięstwo C+, to proces nie jest zakończony. Ciągle nie ma 100-procentowej pewności co do tego, jaka stacja pokaże najlepszą ligę świata od sezonu 2026.