Wiemy, co z hitowym transferem. Prezes potwierdza, to już oficjalne

Po potwornej kontuzji Taia Woffindena, włodarze Stali Rzeszów zadzwonili do Davida Bellego, oznajmiając mu, że z pozycji rezerwowego staje się pełnoprawnym członkiem zespołu. Pierwszy sprawdzian Francuza wypadł słabo. Rzeszowianie zremisowali na własnym torze z Hunters PSŻ-em Poznań, a Bellego przywiózł do mety zaledwie 2 punkty.

Żużel. Bellego dostał kredyt zaufania, który mógł się szybko skończyć

Żużel. Skreślili Nicolaia Klindta. Postawią na Bellego

Tym samym Stal Rzeszów ostatecznie skreśliła z listy zainteresowań Nicolaia Klindta, który sam zgłosił gotowość do jazdy w klubie. - Kilka dni po tym, jak Tai złapał potworną kontuzję skontaktowaliśmy się z klubem, dając znać, że wiemy jaka jest sytuacja, nie chcemy wywierać dodatkowej presji, ale w razie czego jesteśmy gotowi z teamem podjąć rękawicę. Rzeszowianie podziękowali za kontakt, ale powiedzieli, że stawiają na Bellego, z którym mają umowę. Szanuję to. To bardzo fair podejście do sprawy. Jeśli coś by się wysypało, to pozostaniemy w kontakcie - powiedział w rozmowie z Interią Nicolai Klindt.