Wiemy, co dalej z kasą ze spółek Skarbu Państwa! Już wcześniej o tym mówiono [FELIETON]

Kolejny raz nie zawiódł Bartek Zmarzlik. Kibice docenili jego talent i zdobywane tytuły. Jak tak dalej pójdzie, to ma szansę za rok wskoczyć do pierwszej dziesiątki sportowców wszech czasów. I jak znam życie, to tak się stanie. Trzymam za to kciuki i już teraz gratuluję.