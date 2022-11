Wielkie zmiany w Canal+. Szef żużla odchodzi

Osobne podziękowania zostały skierowane także do Tomasza Golloba. - Dziękuję za dopuszczenie mnie do najtrudniejszych doświadczeń z Twojego życia, czego owocem jest dokument "Czas". Dziękuję nieocenionym ekspertom. Wielkie podziękowania dla CANAL+ Polska Speedway Ekstraliga EWINNER 1. Liga 2. Liga Żużlowa . Już się cieszę na nowe wyzwania, a póki co dzieci cieszą się na tatę w domu - czytamy.