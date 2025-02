Wielkie zamieszenie w polskim klubie. To nie skończy się dobrze

Ostatnie miesiące to był prawdziwy rollercoaster emocjonalny związany z przyszłością żużlowego klubu w Łodzi. Najpierw właściciel i prezes Witold Skrzydlewski zapowiedział odejście i sprzedaż klubu. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Biznesmen został, ale postawił na nowe twarze. W Orle pojawili się m.in. doskonale znani w środowisku Jan Konikiewicz i Jakub Zborowski. To oni mają nadać nowy rytm pracy klubowi, który w najbliższych lat powinien piąć się w górę.

To może być zagrożenie dla ambicji zarządzających

Plany związane z rozwojem klubu są ambitne, ale najpierw drużyna musi sportowo się obronić. Zespół na papierze nie jest zbyt mocny i typowany jest do walki o utrzymanie. W Łodzi muszą sobie poradzić z odpowiednim zarządzaniem zawodnikami, których jest więcej niż miejsc w składzie. Problem w tym większy, że nie mówimy o żużlowcach anonimowych, a takich z uznanym na rynku nazwiskiem. Każdy chce regularnie jeździć i zarabiać.

Andreas Lyager, Patrick Hansen, Vaclaw Milik, Robert Chmiel, Patryk Wojdyło i Mateusz Bartkowiak - tak prezentuje się zestawienie seniorskie zespoły, a to oznacza, że dla jednego z nich zabraknie miejsca w drużynie. Wydaje się, że pewniakiem jest Lyager, a dalej mamy sporo znaków zapytania. Chmiel to zawodnik na dorobku, który bardzo chce udowodnić swoją przydatność na poziomie 2. Metalkas Ekstraligi. Hansen i Milik są po przejściach (ciężkie kontuzje), a Wojdyło to stały bywalec tego poziomu rozgrywek, choć na razie wielkiego szału nie zrobił.