Jak poinformował na Twitterze szef stacji Eleven Sports, Patryk Mirosławski Lorek, dziennikarz Polsat Sport, dołączy w przyszłym roku do zespołu reporterskiego pracującego przy meczach PGE Ekstraligi.

Eleven Sports podobnie jak w poprzednich latach w każdej kolejce najlepszej żużlowej ligi świata transmitowała będzie dwa (piątkowe) mecze rundy zasadniczej. Podzieli się też z Canal+ spotkaniami w play off.

Lorek to niezwykle barwna postać świata dziennikarskiego. W latach 90-tych ył pionierem zupełnie innego stylu pracy reportera żużlowego. Potrafił wejść do budki telefonicznej i podstawić mikrofon dyrektorowi cyklu Grand Prix, rozmawiającemu z sędzią zawodów. Wyszukiwał nieprawdopodobne ciekawostki o żużlowcach, o ich zainteresowaniach. Próbował w wywiadach z żużlowcami pokazać widzom przyzwyczajonym do transmisji rodem z PRL sport od środka, pełen trudu, potu i niekontrolowanych emocji. Niektórych to irytowało, ale wielu zaraziło się dzięki niemu miłością do speedwaya.

- W moim odczuciu praca dziennikarza jest misją, poszerzeniem horyzontów widza i tak staram się ją wykonywać. Z fantazją, bez sztuczności - opowiadał jakiś czas temu w długim wywiadzie z Interią.