Wielkie wzmocnienie 18-krotnego mistrza Polski. To będzie ich tajna broń

To może być wzmocnienie, jakiego kibice Fogo Unii Leszno oczekiwali i domagali się od dawna . Sławomir Kryjom ma wrócić do pracy w leszczyńskim klubie jako dyrektor zarządzający. Leszczynianie po tym, jak klub opuści dotychczasowy dyrektor, Ireneusz Igielski są otwarci na współpracę z Kryjomem, a sam Sławomir Kryjom także pozostaje otwarty na rozmowy.

Kryjom miałby objąć stanowisko po Igielskim, który w przyszłym sezonie ma pełnić rolę przewodniczącego GKSŻ-u. Sławomir Kryjom współpracował z Unią Leszno od 2001 roku jako kierownik drużyny, a od mistrzowskiego sezonu 2007 do 2010 roku jako dyrektor sportowy. Obecnie jest jednak bardziej kojarzony jako uznany menedżer. I to właśnie dlatego też leszczynianie są otwarci na współpracę z nim. Kryjom miałby pomagać także przy ustalaniu składu na mecze, bo praca z programem nie jest mu obca, a sezony spędzone w Landshut Devils jasno pokazały, że potrafi ukręcić coś z niczego. Ma nosa do rezerw i doskonale czyta to, co dzieje się na torze oraz w parku maszyn.