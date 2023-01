Wielkie wyróżnienie Polaka! Był lepszy od uczestnika Grand Prix

Polak odjechał na Wyspach w sezonie 2022 26 spotkań. Abstrahując od tego, jak często Tobiasz Musielak miał okazję rywalizować o punkty (w Polsce jedzie się maksymalnie 20 meczów), to podziw budzą rezultaty nowego zawodnika Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Polak wykręcił na brytyjskich torach bardzo dobrą średnią na poziomie 2,215 pkt./bieg. Jest to wynik lepszy od rezultatu Jacka Holdera - uczestnika cyklu Grand Prix i - co ważniejsze - Australijczyka, dla którego Wielka Brytania i znajdujące się tam tory są drugim domem.

Musielak jest ulubieńcem kibiców!

- Naprawdę zajęło mu to kilka okrążeń podczas dnia medialnego, gdy posłuchał kilku wskazówek. Zastosował się do nich i wyglądało to później tak, że czuł się bardzo, ale to bardzo komfortowo. Niektóre z jego biegów były absolutnie niewyobrażalne i trudno dziwić się temu, że z miejsca stał się ulubieńcem kibiców. Doskonale się go ogląda - wyróżnił Polaka menadżer Sheffield Tigers, Simon Stead.