Wielkie talenty do wzięcia. Rodzice już się na to nie zgadzają

Juniorzy dotąd byli w pewnym sensie niewolnikami czy też zakładnikami klubów. Długie, przeważnie 5-letnie kontrakty wiązały im całkowicie ręce. Nawet jeśli to były zawodowe umowy. Finalnie ostatnie zdanie należało do klubu, który miał wszystkie karty w ręku. Nie musiał się godzić na żądania juniora, który i tak nie mógł nigdzie odejść. Był na łasce działaczy.

Edukacja, wielkie pieniądze i Wiktor Przyjemski

Trend zmieniły edukacja, wielkie pieniądze i Wiktor Przyjemski. Wokół zdolnego 18-latka powstał sztab ludzi i sponsorów, który uniezależnił go od klubu. Przyjemski jeździł w Abramczyk Polonii Bydgoszcz na swoich zasadach. W istocie to on dyktował warunki, a kolejne umowy podpisywał tylko na rok. Gdy po sezonie 2023 uznał, że dalsza jazda w 1 Lidze nie będzie dobra dla jego rozwoju, to zamienił Polonię na ekstraligowy Platinum Motor Lublin.