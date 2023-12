Wielkie święto w stolicy! Stadion wypełni się po brzegi

Sprzedaż biletów na przyszłoroczną rundę Grand Prix w Warszawie idzie pełną parą. Do tej pory sprzedano 27,4 tysiące wejściówek. Do turnieju pozostało nieco ponad pięć miesięcy. Organizatorzy są dobrej myśli, iż na stadionie zasiądzie komplet kibiców.

To będzie wielkie przeżycie

Jazda na takim obiekcie, jak Stadion Narodowy, to ogromne przeżycie dla wszystkich zawodników. Polacy wciąż czekają na zwycięstwo swojego reprezentanta. W stawce ujrzymy Szymona Woźniaka, dla którego będzie to debiut przed tak ogromną publicznością. Zdaje sobie sprawę, że będzie to dla niego wielkie przeżycie.