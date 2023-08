Wielkie święto na trybunach. Tylko tego im zabrakło

Leszno wciąż kocha żużel. Na własne oczy zobaczyła dziś to cała Polska, która podziwiała Stadion imienia Alfreda Smoczyka wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Fogo Unia nie dokonała jednak cudu i nie pokonała w pierwszym ćwierćfinale PGE Ekstraligi faworyzowanej Betard Sparty Wrocław. Ekipa z Wielkopolski wciąż ma o co jechać, ponieważ kluczem do sukcesu może okazać się postawa w rewanżu. O bycie lucky loserem walczą poza nią dwa zespoły.