Wielkie ryzyko Włókniarza. On ma zastąpić polską perełkę?

Jakub Miśkowiak nie spełnił w tym roku oczekiwań i zarówno on sam, jak i klub, potrzebują zmiany. Polski talent, mistrz świata juniorów, odchodzi do Stali Gorzów. W jego miejsce przyjdzie Mads Hansen, o rok starszy od Polaka jego wielokrotny rywal w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych. W 2021 choćby stoczyli piękną walkę o tytuł mistrza świata juniorów. Trwała ona praktycznie do ostatniego biegu w Pardubicach, a zwycięzcą okazał się Miśkowiak. Teraz panów los znów połączył, ale w jednym klubie się nie spotkają.

Hansen zastępuje Miśkowiaka, który w tym sezonie mocno zawiódł działaczy Włókniarza. To trochę wygląda na syndrom jego wujka, Roberta. On też po zakończeniu wieku młodzieżowego mocno zjechał z poziomem sportowym. Miśkowiak to jednak człowiek w PGE Ekstralidze już doświadczony, który w każdej chwili de facto może się odbudować. Tego samego nie można powiedzieć o Hansenie, który dopiero teraz w zasadzie będzie miał pierwszą styczność z tymi rozgrywkami.

Szybka Kontra. Ten transfer zmieni oblicze ligi! Ich kibice mogą spać spokojnie / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Nie ma miejsca na błędy, a Hansen jest kompletnym "żółtodziobem"

Mads Hansen wykręcił w sezonie 2023 średnią 1,926 w 1. Lidze. Wygląda to nieźle, zwłaszcza w porównaniu do zeszłego roku, gdzie optycznie duński zawodnik prezentował się bardzo rozczarowująco. Wielokrotnie jednak ktoś dobry na pierwszą ligę, w PGE Ekstralidze sobie nie radził. Hansen z marszu wchodzi w buty chłopaka, wobec którego były wielkie oczekiwania. I wobec Madsa wcale nie będą mniejsze, bo zdążyliśmy się już przekonać, jak newralgiczną rolę w drużynie ma żużlowiec U-24. Często przesądza o wynikach.

Na korzyść Hansena będzie działać to, że prawdopodobnie i tak nie za bardzo będzie go kim zmienić. Jeszcze rok temu mógłby mieć wielkie obawy, bo we Włókniarzu była niesamowita para młodzieżowa Miśkowiak-Świdnicki. Obaj potrafili pojechać lepiej niż seniorzy. Teraz jednak juniorzy w Częstochowie są dużo słabsi i poza pojedynczymi wyskokami, raczej odjeżdżają tylko swoje programowe wyścigi. To stwarza nadzieję dla Hansena, że może nawet przy gorszych początkach meczów, będzie jechał dalej.

Mads Hansen / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Mads Hansen / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski