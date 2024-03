Wielkie ryzyko polskiego klubu. Przez to spadną z ligi?!

Czy beniaminek tym ruchem nie strzelił sobie w kolano? W Grudziądzu starszy z braci nie należał do najbardziej "popularnych" zawodników w zespole, ale ze względu na staż, to on po odejściu Krzysztofa Buczkowskiego przejął opaskę kapitańską. Szału nie było, ani na torze, ani w parku maszyn. GKM drżał o ligowy byt, jednak w szatni sztab szkoleniowy również musiał gasić pożary .

Żużel. Nicki Pedersen ostro o Pawlickim!

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję obejrzeć serial Canal+ "Nicki Pedersen. Ostatni gladiator". Duńczyk w jednym z odcinków wymownie nawiązał do współpracy z Pawlickim. Oberwało się jeszcze Krzysztofowi Kasprzakowi. - Wszyscy chcemy, żeby to działało. Z Krzysztofem i Przemysławem to nie miało sensu. Cokolwiek by się zrobiło, to by to nie zadziałało. Kompletnie - mówił trzykrotny mistrz świata o byłych kolegach z GKM-u.



Pedersen w tym samym programie stwierdził też, że braciom Pawlickim brakuje empatii. Jeśli "diagnoza" Duńczyka jest trafna, to zielonogórzanie powinni mianować kogoś innego. W kadrze Falubazu na zbliżający się sezon jest Jarosław Hampel. To były wicemistrz świata, wieloletni reprezentant Polski, z kadrą odniósł wiele sukcesów, w PGE Ekstralidze odjechał już 26 sezonów, jest bardzo opanowanym człowiekiem.