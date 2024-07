Wielkie rozczarowanie Polaków. Znamy przyczyny dotkliwej porażki. "To nie przypadek"

- Nie ma co pudrować rzeczywistości. Ten wynik to jest porażka i wielkie rozczarowanie - ocenia na gorąco Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport. Reprezentacja Polski zdecydowanie zawiodła w Manchesterze i nie przełamała się w rozgrywkach Speedway of Nations. Wart uwagi jest fakt, że to już druga edycja z rzędu, kiedy Polacy nie zdobyli choćby medalu. - Mamy od lat najlepszego zawodnika na świecie i tej jakości zawodniczej nam nie brakuje - dodaje. Były menedżer wskazuje także, dlaczego to zawodnicy Ashleya Hollowaya rozdawali tego wieczoru karty.