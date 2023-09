Wielkie problemy Sparty! Kontuzja Woffindena

W Cardiff Woffinden dobrze zaczął zawody i wydawało się, że może w nich odegrać jedną z głównych ról . Wygrał pierwszy bieg, potem przyjechał drugi. Był szybki i naprawdę należał do tych, którzy stawiani byli w roli faworytów. Niestety, to właśnie on wpadł w dziurę, która utworzyła się na pierwszym łuku. Gdy Woffinden znów jechał z przodu, nagle wyskoczył z motocykla jak z katapulty i mocno huknął o tor. Od razu było widać, że to może nie skończyć się jedynie na potłuczeniach.

Jak udało nam się ustalić na miejscu w Cardiff, Woffinden najprawdopodobniej ma złamaną rękę. Brytyjski trzykrotny mistrz świata pojechał już do szpitala, by tam dostać dokładną diagnozę. Trudno jednak spodziewać się, by była ona dla zawodnika bardziej optymistyczna. Lekarz w Cardiff obejrzał go dość wnikliwie, a złamanie ręki nie jest trudne do wybadania. Tą kontuzja może być brzemienna w skutkach nie tylko dla samego Woffindena.