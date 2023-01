Wielkie osiągnięcie beniaminka! Byli lepsi od Lecha Poznań!

W Poznaniu rozpoczyna się moda na żużel? Co to, to chyba nie, ale trzeba oddać działaczom poznańskiego klubu, że dzięki pracy wszystkich zaangażowanych, PSŻ zyskuje w mieście na popularności. W ostatnim czasie poznański klub zwyciężył w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na Drużynę Roku, zostawiając w pokonanym polu m.in. poznańskiego Lecha.