Cegielski oburzony skandalem w Krośnie. "Absolutnie nieprawdopodobne"

"Bzdury, niekompetencja, brak wiedzy o torze". Cegielski nie przebiera w słowach

- Zamiast cieszyć się zdobyciem złota w DPŚ, cieszyć się z tego w Krośnie, to musimy się mierzyć z liczną ilością bzdur do potęgi, niekompetencją i brakiem wiedzy o torze. Do tego dochodzi zerowe poczucie decyzyjności i odpowiedzialności za wszystko. Za zawodników, za kibiców, za obserwatorów. Przez takie zachowanie dano pole do spekulacji i domysłów. Powinno być święto, a nie wiem, jakim cudem, mamy coś takiego. W sumie mnie to nie dziwi, bo niektórzy pozakładali nowe, ładniejsze marynarki, ale są tymi samymi ludźmi, co kilka lat temu. Nie czują sport u - oburza się Cegielski.

Cegielski wyłapał, że panowie Fiałkowski i Leśniak mylą się w zeznaniach

- Zasadniczo panowie oficjele powiedzieli, że tor zbronowano w środę, a wykonujący pracę Grzegorz Węglarz zrobił to, żeby poprawić nawierzchnię. Prezes klubu powiedział, że miał zgodę. I to jest pewna zmiana w stosunku do tego, co było. Wcześniej słyszeliśmy, że Wilki zrobiły to bez zgody. To już panowie muszą sobie wyjaśnić między sobą. Pomijając to wszystko szkoda, że ktoś nie odwołał w sobotę tej imprezy. Można było dwa dni powalczyć z torem, popróbować, ale jak nie wychodziło, to trzeba było podjąć stanowcze kroki - utrzymuje Cegielski.