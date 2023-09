Wielkie męczarnie polskiego mistrza. Co za efekt końcowy!

Powrót Holdera, wykluczenie Lindgrena

Polacy ze zmiennym szczęściem, Zmarzlik miał kłopoty

W klasyfikacji turnieju - jak co Grand Prix - był naprawdę duży ścisk. Po trzech seriach prowadził Australijczyk Max Fricke, który na swoim koncie miał 7 punktów (1,3,3). To oznacza, że w Cardiff nie było dominatora, który wygrywałby wszystkie wyścigi. Polacy jeździli ze zmiennym szczęściem. Dudek i Janowski sporo punktów potracili w pierwszych dwóch startach, natomiast w trzecim zgarnęli po trójce. A Zmarzlik... w fazie zasadniczej nie wygrał żadnego biegu! Wydawało się, że mistrz zrobi to w powtórce wyścigu szesnastego, bo w pierwszej odsłonie groźny upadek na prowadzeniu zanotował Tai Woffinden . Brytyjczyk bronił się przed atakami bardzo szybkiego Polaka, na trzecim okrążeniu stracił jednak panowanie nad motocyklem i się przewrócił. Po kilkunastu minutach wycofał się z zawodów. W rozmowie ze Scottem Nichollsem dla Eurosportu przekazał, że złamał rękę! W powtórce szybszy od Zmarzlika okazał się Bewley. Siedem punktów w czterech startach nie gwarantowało trzykrotnemu mistrzowi świata finału. W ostatniej serii musiał coś dorzucić, najlepiej coś więcej niż jedynkę. Przyjechał jednak do mety trzeci i musiał czekać na wyniki pozostałych biegów. Napięcia nie wytrzymał Bewley, który zerwał taśmę i przez to zabrakło go w ósemce. Dzięki temu na ostatnim premiowanym miejscem znalazł się Zmarzlik. W półfinale wystartował także Dudek. Janowskiego sklasyfikowano dopiero na czternastej pozycji .

Vaculik wygrał w Cardiff, Zmarzlik trzeci!

WYNIKI TURNIEJU W CARDIFF:

1. Martin Vaculik (Słowacja) - 14 (2,2,2,0,3,2,3) - 20 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

2. Jack Holder (Australia) - 16 (1,3,2,3,3,2,2) - 18 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 12 (2,1,2,2,1,3,1) - 16 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 12 (w,3,2,2,2,3,0) - 14 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

5. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 12 (1,1,3,3,3,1) - 12 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

6. Kim Nilsson (Szwecja) - 9 (3,1,1,2,1,1) - 11 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

7. Patryk Dudek (Polska) - 8 (0,2,3,3,0,0) - 10 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

8. Max Fricke (Australia) - 8 (1,3,3,0,1,0) - 9 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

9. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 7 (0,3,1,3,t) - 8 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

10. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 7 (2,0,1,1,3) - 7 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

11. Jason Doyle (Australia) - 7 (2,2,w,1,2) - 6 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

12. Mikkel Michelsen (Dania) - 6 (3,1,0,0,2) - 5 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

13. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 6 (3,2,1,w,-) - 4 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

14. Maciej Janowski (Polska) - 6 (1,0,3,1,1) - 3 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

15. Leon Madsen (Dania) - 5 (3,0,0,2,0) - 2 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

16. Steve Worrall (Wielka Brytania) - 3 (0,0,0,1,2) - 1 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

17. Jason Edwards (Wielka Brytania) - 0 (0)

18. Anders Rowe (Wielka Brytania) - 0 (d)