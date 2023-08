Wielkie męczarnie mistrzów Polski! Przegrani też się cieszą

Kibice z Torunia po pierwszym meczu ćwierćfinałowym na Motoarenie mieli pełne prawo do narzekań. Wydawało się przecież, że Apator u siebie może wygrać i wjechać na autostradę do półfinału PGE Ekstraligi. Gdyby tak się stało, to podopieczni Jana Ząbika pojechaliby do Lublina pewni swego, bo w najgorszym wypadku byliby "lucky loserem". Porażka 42:47 oznaczała to, że na terenie jednego z faworytów do złota muszą wywalczyć jak najwięcej punktów i liczyć na korzystne dla nich wyniki we Wrocławiu i Częstochowie.



Złość była podwójna, bo w składzie Motoru zabrakło doskonale znanego w Grodzie Kopernika Jacka Holdera. W Lublinie torunianom przepowiadano wysoką porażkę. Ku zdziwieniu wszystkich kibiców na trybunach, to gospodarze jechali wolniej i przegrywali. Po sześciu wyścigach Apator miał sześć punktów zaliczki i sensacyjnie wyszedł na prowadzenie w dwumeczu. Goście rewelacyjnie wychodzili spod taśmy, a gdy to im nie wychodziło, to z pomocą przyszedł pech rywali (defekt Bartosza Bańbora w wyścigu młodzieżowym na podwójnym prowadzeniu).