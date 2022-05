Wielkie manewry na PGE Narodowym. Jak wypadły testy?

W testowych zawodach wzięło udział 5 par. Dla młodych zawodników jazda na tak dużym obiekcie była nowym doświadczeniem. - To, że udało nam się odjechać zawody na takim stadionie, było przede wszystkim fajnym przeżyciem - dzielił się swoimi wrażeniami Dawid Rempała, który wraz z Oskarem Paluchem uplasował się na drugiej lokacie.

Kilka upadków na PGE Narodowym

Wyniki tych zawodów to jedno - dużo ważniejsze jest to, jak zachowywał się ułożony w ostatnich dniach tor. Wszyscy pamiętamy, jak zakończyła się pierwsza runda rozgrywana w Warszawie w 2015 roku - skandalem spowodowanym m.in. rozpadającą się nawierzchnią. - Tor na pewno nie należał do najłatwiejszych, bo była to świeżo ułożona nawierzchnia, ale tragedii nie było - mówił młodzieżowiec Stelmet Falubazu Zielona Góra w rozmowie z Interią. - Było kilka upadków, ale tor utrzymywał się w dobrym stanie. Nie było jakichś większych dziur, kolei. Nawierzchnia na plus - dodawał młody zawodnik.

Analizując przebieg wtorkowych zawodów można zauważyć, że w pierwszej połowie turnieju wygrywali jedynie zawodnicy z wewnętrznych pól startowych. Czy to oznacza, że w sobotę możemy się spodziewać podobnych zależności? - Myślę, że pierwsze i drugie pole będą atutem i będą miały kluczowe znaczenie na Grand Prix - odpowiedział Dawid Rempała. - Po wyjściu ze startu z zewnętrznych pól, szeroka nie była jakaś szybka i jak się oberwało szprycą, to się zostawało w miejscu. Aczkolwiek zawodnicy z Grand Prix prezentują inny poziom, więc zobaczymy, co będzie w sobotę - zakończył Dawid Rempała w rozmowie z Interią.

Wyniki turnieju testowego na PGE Narodowym:

Drużyna III - 29 pkt - 1. miejsce

Mateusz Cierniak (MOTOR Lublin) 3, 3, 3, 3, 3, 2* - 17 pkt+1

Damian Ratajczak (FOGO Unia Leszno) 2*, 1, 2*, 2*, 2*, 3 - 12 pkt +4

Drużyna V - 19 pkt. - 2. miejsce

Oskar Paluch (MOJE BERMUDY Stal Gorzów) 3,3, 1, 2*, 2, 1 - 12+1 pkt

Dawid Rempała (STELMET Falubaz Zielona Góra) 2*, 1, 0, 3, 1, 0 - 7+1 pkt

Drużyna I - 15 pkt - 3. miejsce

Sebastian Szostak (ARGED MALESA Ostrów Wlkp.) 2, 1, 1, 0, 2*, 1 - 7+1 pkt

Franciszek Karczewski (CELLFAST Wilki Krosno) 0, 0, 0, 3, 3, 2 - 8 pkt

Drużyna IV - 15 pkt - 4. miejsce

Kacper Pludra (ZOOLESZCZ GKM Grudziądz) 1, 2, 1*, 1*, u/w, ns - 5+2 pkt

Mateusz Świdnicki (ZIELONA-ENERGIA.COM Włókniarz Częstochowa) 0, 0, 2, 2, 3, 3 - 10 pkt

Drużyna II - 12 pkt - 5. miejsce

Bartłomiej Kowalski (BETARD Sparta Wrocław) 3, 2, 3, u1, ns, ns - 8 pkt

Mateusz Affelt (FOR NATURE SOLUTIONS Apator Toruń) 1, 0, 0, 1, 1, 1 - 4 pkt

Źródło wyników: speedwayekstraliga.pl