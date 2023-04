Na stadionie imienia Alfreda Smoczyka gorąco zrobiło się już podczas prezentacji . Licznie zgromadzeni na trybunach kibice na swój sposób postanowili przywitać Jasona Doyle’a. W kierunku Australijczyka, który w listopadzie złamał dane słowo działaczom Unii, poleciały banknoty, a poza tym z głośników DJ postanowił puścić utwór z powtarzającymi się słowami "Money, money, money". Oczywiście miało to na celu wytrącenie Australijczyka z równowagi.

Specjalna akcja zdała egzamin tylko połowicznie. Na początku zmagań rzeczywiście gwiazda PGE Ekstraligi nie mogła odnaleźć prędkości. Później 37-latek wskoczył na właściwe obroty i wraz z Andrzejem Lebiediewem oraz Vaclavem Milikiem robił wszystko, by kibice którzy przyjechali do Leszna z drugiego końca Polski z uśmiechem na ustach wracali do swoich domów.