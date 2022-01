Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego powołał do reprezentacji 12 zawodników. To spora zmiana w stosunku do sezonu 2021, gdy w kadrze znalazło się aż 28 zawodników, podzielonych na trzy grupy: seniorską, U23 i młodzieżową.

Największą niespodzianką są jednak nazwiska. W gronie kadrowiczów nie znaleźli się: Janusz Kołodziej, bracia Pawliccy, Jarosław Hampel, Szymon Woźniak, Maksym Drabik, Kacper Woryna, Bartosz Smektała i wielu innych wyróżniających się ligowców. To szokująca informacja i duży cios dla ligowych gwiazd. Brak miejsca w kadrze oznacza bowiem zamkniętą drogę do eliminacji mistrzostw świata i Europy.



Krajową kwalifikacją do eliminacji Grand Prix i SEC jest bowiem finał Złotego Kasku (zaplanowany na 18 kwietnia), do którego nie ma eliminacji. Jego uczestników nominował będzie trener Dobrucki, z grona kadrowiczów. Gwiazdy, których zabrakło w ogłoszonej kadrze, będą więc miały w sezonie 2022 niewiele czasu by przekonać swą formą selekcjonera, że zasługują na dodatkową nominację i występ w Złotym Kasku.





Kto znalazł się w składzie żużlowej reprezentacji Polski?

Kto znalazł się natomiast w kadrze? Oczywiście liderem kadry niezmiennie pozostaje podwójny indywidualny mistrz świata - Bartosz Zmarzlik. Poza nim nominacje otrzymali trzej inni Polacy startujący w tegorocznym cyklu Grand Prix: Maciej Janowski, Patryk Dudek i Paweł Przedpełski.



W kadrze z grona seniorów znalazł się jeszcze tylko Dominik Kubera. Poza nim Dobrucki postawił na juniorów: Jakuba Miśkowiaka, Wiktora Lamparta, Mateusza Cierniaka, Bartłomieja Kowalskiego, Mateusza Świdnickiego, Damiana Ratajczaka i Wiktora Przyjemskiego.



Rafał Dobrucki jest trenerem seniorskiej reprezentacji Polski od sezonu 2021, wcześniej przez wiele lat prowadził kadrę młodzieżową. W minionym sezonie Polacy pod jego wodzą wywalczyli 5 medali, w tym dwa złote (DMŚJ i DME U23). Najbardziej prestiżowe zawody - Speedway of Nations przyniosły jednak rozczarowanie. Para Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski miała sięgnąć po pierwsze w historii naszego kraju złoto w tej konkurencji, a skończyło się tylko srebrem.



Pełny skład żużlowej kadry na sezon 2022: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Paweł Przedpełski, Dominik Kubera, Jakub Miśkowiak, Wiktor Lampart, Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Świdnicki, Damian Ratajczak, Wiktor Przyjemski.



Warto podkreślić, że Zarząd Główny PZM powołał również kadrowiczów do lodowej i longtrackowej odmiany speedwaya. Ponownie do kadry ice speedwaya powołanie otrzymał Michał Knapp, a w zawodach na długim torze Polskę będzie reprezentował Stanisław Burza.