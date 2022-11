Wielkie czystki w klubie. Jeden z wyrzuconych zabiera głos

To od niego zaczęło się wielkie sprzątanie w Stali Gorzów

Kiedy już wszyscy zdążyli zwątpić w to, że nowy prezes Stali kiedykolwiek wyczyści klub z ludzi prezesa Grzyba, to nagle gruchnęła wieść o wyrzuceniu z rady nadzorczej Remigiusza Turka. On sam napisał, że zostanie zwolniony i wylał swoje żale. Już wtedy pisał o folwarku prezesa i nazwał go człowiekiem, który "nosił teczkę za Grzybem".