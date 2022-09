Wielki weekend Zmarzlika. Załatwił swój kolejny klub

Ten żużlowy weekend wyjaśnił dużo - i gdy chodzi o Grand Prix i gdy chodzi o DMP. Bardzo dużo, ale jeszcze nie wszystko. Bartek Zmarzlik pokazał klasę mistrza świata - tak to trzeba nazwać, bo wygrał ze swoim największym konkurentem na jego terenie. Jego przewaga nad Leonem Madsenem wzrosła do 20 punktów i tylko jakiś niewyobrażalny kataklizm mógłby pozbawić go trzeciego tytułu mistrza świata, który zresztą zdobędzie w ostatnich czterech latach. Skądinąd Bartek staje się multimedalistą, bo będzie to jego szósty medal - do trzech złotych dodajmy dwa srebra i brąz. Pochwały też dla Patryka Dudka, który znowu zameldował się w finale, choć go nie wygrał, jak w Tererow i nie stanął na podium jak w Cardiff, ale właśnie udział w finale znacząco zwiększył jego szanse na podium Speedway Grand Prix. Drugie, bo przecież wcześniej był wicemistrzem świata.