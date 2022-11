Wielki transfer potwierdzony! Wbili szpilkę mistrzom kraju

Chodzi o Mikkela Michelsena, który z brązowymi medalistami kraju porozumiał się już w trakcie trwania sezonu. Duńczyk co prawda na warunki w Motorze Lublin nie mógł narzekać. Ba, to właśnie ten klub zaufał mu kilka lat temu i dał drugą szansę w PGE Ekstralidze. Jeden z najlepszych żużlowców świata wykorzystał ją w najlepszy z możliwych sposobów i praktycznie z miejsca stał się liderem zespołu. Spektakularna i zarazem udana przygoda zakończyła się złotym medalem drużynowych mistrzostw Polski. Kto wie czy nie trwałaby dalej, gdyby nie transfer Bartosza Zmarzlika, który rzekomo nie spodobał się bohaterowi tego tekstu, bo ten nie chciał być postacią drugoplanową.

Żadnego lotniska nie potrzebuje. Będzie miał blisko

W Częstochowie nie dość, że 28-latek będzie ścigał się u boku swego rodaka Leona Madsena, to na dodatek stanie przed szansą zapisania się w historii kolejnego polskiego ośrodka. Przygodę w nowym miejscu rozpoczął z grubej rury, ponieważ wraz z działem marketingu wbił szpilkę swojej ex-drużynie. W Internecie pojawił się bowiem filmik, na którym szkoleniowiec zielona-energia.com Włokniarza - Lech Kędziora jedzie odebrać zawodnika z lotniska, lecz go tam nie zastaje. Finalnie obaj panowie spotykają się dopiero w parku maszyn. - Trenerze, jakie lotnisko? Ja mieszkam w Rybniku, ale teraz jestem we Włókniarzu - oznajmił Duńczyk na powitanie.