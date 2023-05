Wielki test na Narodowym. Tego jeszcze nie było

Organizatorzy wyciągnęli lekcję z przeszłości

Do tej pory było tak, że niektórzy kibice kręcili nosem na atrakcyjność warszawskich rund Grand Prix. Nie zawsze bowiem widowisko stało na najwyższym poziomie, a kluczowe znaczenie w kontekście wyników miał sam start. Teraz ma się to zmienić. Organizatorzy przeprowadzili szereg zmian, które mają sprawić, że już w sobotę na Stadionie Narodowym obejrzymy prawdziwe święto żużla.



Nad wszystkimi pracami czuwa Duńczyk Olę Olensen. A o jakich zmianach mówimy? Przede wszystkim poszerzenie toru i podniesienie łuków. To ma zapewnić możliwość walki na dystansie i mijania po zewnętrznej. Wymieniona zostanie także nawierzchnia względem ubiegłych lat.



Efekt nowości doświadczą w środę polscy młodzieżowcy, którzy odbędą turniej par. Nie będzie on dostępny dla mediów i kibiców, więc to, jak faktycznie będzie się zachowywał tor pozostanie słodką tajemnicą. Termin test - turnieju nie jest przypadkowy. Jeśli w środę wyjdzie, że coś jeszcze należy poprawić, to będzie na to wystarczająco czasu. W piątek bowiem o godzinie 17:00 ruszają kwalifikacje.