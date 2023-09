Wielki talent zmieni klub? Mówi o transferze

Zawodnik Trans MF Landshut Devils mówi o transferze

Zapytaliśmy Niemca o plany na następny sezon. - Z moim teamem naprawdę o tym myślę. Mogę powiedzieć, że spędziłem trzy dobre lata w Landshut, ale dla mnie ważne jest to, aby teraz zrobić kolejny krok. Być może polski klub bardziej pomoże mi zebrać trochę więcej doświadczenia? Większa presja nawet może mi pomóc, po prostu będę mocniej naciskał. Wciąż czekam i liczę na oferty z polskich klubów. Nowe doświadczenie byłoby czymś świetnym - mówi nam Bloedorn.



Według naszych informacji 19-latek otrzymał już propozycję przedłużenia kontraktu z bawarskim klubem. To jednak nikogo nie powinno dziwić, bo jest bardzo ważnym ogniwem zespołu. - Devils to dobry klub. Moje słowa nie oznaczają, że na 100 proc. odejdę. Po prostu muszę sprawdzić, co będzie dla mnie najlepsze. Jak dostanę propozycje, to wtedy zdecyduję, która droga będzie dla mnie najlepsza. Na tym etapie jestem otwarty na wszystko - podkreśla zawodnik.