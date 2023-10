Wielki talent za zakręcie. Co się z nim dzieje?

William Drejer to 17- latek z Danii uznawany za wielki talent. Przed rokiem ściągnęła go do Polski Unia Tarnów i liczyła, że tym transferem odkryje nową perełkę. Rzeczywiście, młody zawodnik spisywał się bardzo obiecująco. W ostatnim sezonie nie poszedł jednak za ciosem i spisywał się dużo słabiej. Co się stało? O to spytaliśmy Daniela Bałuta, przewodniczącego Rady Nadzorczej klubu.