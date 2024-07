Wielki talent wraca po ciężkiej kontuzji. Rozdzwonią się telefony

Talent wraca w kluczowym momencie

FOGO Unia Leszno jest w bardzo trudnej sytuacji, bo żeby utrzymać się w PGE Ekstralidze, to w najbliższy weekend musi wygrać co najmniej w stosunku 55:35. To zagwarantuje trzy duże punkty w starciu z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz i opuszczenie ósmego miejsca w tabeli. Drużynie potrzebny jest mocny as na pozycji młodzieżowej, jakim w tym roku był Ratajczak. Wszystko przekreślił fatalny uraz i choć wydawało się, że ten sezon można spisać na straty, to Polak wrócił w bardzo szybkim tempie.