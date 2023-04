Wielki talent wraca do gry. To koniec jego problemów?

Wiele wskazuje na to, że Timi Salonen w nadchodzący weekend pojedzie w końcu pierwsze spotkanie w tegorocznych rozgrywkach ligowych. Fina jak do tej pory nie oglądaliśmy ani w sparingach ebut.pl Stali, ani w dotychczasowych pojedynkach Enea Polonii, do której kilka dni temu został wypożyczony. Fani mają nadzieję, że to koniec jego problemów i liczą na dobry występ.