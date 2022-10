Wielki talent strzela fochy. Już go nie chcą

100 tysięcy złotych. Tyle trzeba zapłacić za wypożyczenie Olega Michaiłowa. Abramczyk Polonia już go nie potrzebuje i zamiast trzymania na rezerwie, wolałaby na nim zarobić, a potem puścić wolno. Łotysz mógłby ciągle zająć miejsce dla zawodnika U24, ale w Bydgoszczy stał się zbędny, ponieważ na tej pozycji jeden z faworytów eWinner 1. Ligi mocno się dozbroił. Przychodzą Szymon Szlauderbach i Benjamin Basso.

Chytry dwa razy stracił

Przed poprzednim sezonem Michaiłow był łakomym kąskiem na transferowej giełdzie. Po wygaśnięciu umowy z macierzystym Lokomotivem Daugavpils mógł przebierać w atrakcyjnych ofertach. Zabijały się o niego praktycznie wszystkie kluby eWinner 1. Ligi. Zawodnik ostatecznie wylądował w Bydgoszczy, chociaż jego podróże po Polsce przypominały czeski film.

23-latek najpierw dogadał się w Zdunek Wybrzeżu, pojechał też podbijać warunki do Gniezna. Menedżer gdańszczan - Eryk Jóźwiak mówił w listopadzie na łamach Interii, że jest wściekły zachowaniem Łotysza. - To co zrobił było niepoważne. Ustalił warunki, a potem wodził nas za nos - tłumaczył.

Łotewski talent na zakręcie

Karma wróciła do ostro licytującego zawodnika ze zdwojoną siłą. Michaiłow zawiódł bydgoski klub na całej linii. Wykręcił dopiero 39. średnią i teraz, to prezes Kanclerz jest zdesperowany, żeby się go jak najszybciej pozbyć.

Szef klubu z Bydgoszczy rozsyła zapytania do innych ośrodków, ale na razie efektów brak. Kwota jaką zażyczyła sobie Polonia odstrasza bowiem potencjalnych kontrahentów. Do odstępnego trzeba jeszcze doliczyć indywidualne żądania żużlowca, a po fatalnym roku ma on wybitnie słabą kartą przetargową.

Powrót syna marnotrawnego może i rozważyliby w drugoligowym Daugavpils, ale na pewno nie za takie pieniądze. - Jest dla nas za drogi. Trzeba przecież dorzucić coś na przygotowanie do sezonu - zdradził trener Lokomotivu Nikołaj Kokin.

Inna sprawa, że sam żużlowiec nie pali się do odejścia. - Zapytałem go o plany, to odpowiedział, że żadnych. Trzyma się retoryki o ważnym kontrakcie w Bydgoszczy, dlatego my sobie nim nie zaprzątamy głowy. Jakby sam wykazał inicjatywę, pewnie bardziej byśmy się postarali - oznajmia szkoleniowiec łotewskiej drużyny.