Wielki talent podbija świat. Może być nawet lepszy od Zmarzlika

W kluczowej fazie odpalił. Jechał jak z nut

Dwukrotny mistrz świata juniorów w 5 ostatnich spotkaniach zdobył 32 punkty oraz 11 bonusów, co dało mu w tych meczach średnią 1,95 punktu na bieg. To o wiele lepiej niż średnia z całego sezonu. Cierniak w fazie play-off pokazał na co go stać. To tylko dowód dla prezesa Jakuba Kępy, że w zespole ma prawdziwy skarb.