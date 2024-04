Wielki talent nie dźwiga presji? Zabrali mu sprzęt, trener wini media

Co oczywiste, zaczęto sporo o nim pisać. Każdy utalentowany młodzian w każdej dyscyplinie sportu błyskawicznie budzi zainteresowanie mediów. A jemu samemu też to sprzyja, bo przecież lgną do kogoś takiego sponsorzy, a to z kolei przekłada się na większy budżet. Presja? Nieodłączny element życia. Jeśli chcesz być na szczycie, musisz z nią żyć. Małkiewicz dawał nadzieję na to, że tę presję będzie dobrze znosić. Jeśli 16-latek w fazie play-off zdobywa dziewięć punktów jadąc pod ogromnym ciśnieniem, to widać że nadaje się do tej gry.