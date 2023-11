Wielki talent na zakręcie. Za słaby nawet na 2. Ligę?

1,258 - oto drugoligowa średnia Olega Michaiłowa, jeszcze w 2020 roku trzeciego juniora na świecie i wielkiej nadziei żużla na Łotwie . Gdyby ktoś przewidział tak ogromny spadek u tego zawodnika w czasach jego coraz lepiej rozwijającego się potencjału, zapewne zostałby wyśmiany. Michaiłow na pewno zdawał sobie sprawę, że przejście do grona seniorów w wielu przypadkach bywa kłopotliwe, ale w najczarniejszych snach nie spodziewał się aż takiego spadku formy. Teraz to nie jest nawet zawodnik na 2. Ligę. Pytanie, gdzie wobec tego ma jeździć.

Dwa lata temu Abramczyk Polonia kontraktowała go jako żużlowca U24. Ten ruch wydawał się całkiem sensowny, bo jeszcze w tamtym czasie Michaiłow zdradzał spory potencjał, a pod tę pozycję pasował idealnie. W Bydgoszczy jednak szybko przekonali się, że to był błąd. Poza pojedynczymi wyskokami Oleg zdecydowanie zawodził, a istną kompromitację zaliczył podczas półfinału w Zielonej Górze, kiedy to na dystansie był objeżdżany przez miejscowych juniorów. To już było za wiele. W Polonii mu podziękowali i w sumie trudno się dziwić.