Wielki talent na ostrym zakręcie. To ostatnia szansa

Żużel. Oleg Michaiłow dostał ostatnią szansę

Po zejściu na trzeci poziom rozgrywkowy było jeszcze gorzej. W Polonii Piła kompletnie przepadł. Pojechał w ośmiu meczach i jego średnia biegowa wyniosła tylko 1,258. Dla porównania - dwa lata wcześniej, kiedy już był seniorem, na torach obecnej Krajowej Ligi Żużlowej w Lokomotivie miał średnią 1,971 . Nietrudno zauważyć, że regres jest wręcz druzgocący. Po zakończeniu wieku U24 Łotysz wrócił do zespołu z Daugavpils, w którym swego czasu przypięto mu łatkę wielkiego talentu . Skontaktowaliśmy się z trenerem Nikołajem Kokinem, aby zapytać o plan na odbudowę Michaiłowa. Doświadczony szkoleniowiec nie gwarantuje, że znalazł na to receptę - Oleg dostanie taką samą szansę, jak inni - komentuje Kokin.

Lokomotiv Daugavpils. Nikołaj Kokin: Wszystko w rękach Olega

Jeśli żużlowiec nie odpali, to ciężko będzie mu znaleźć klub na sezon 2025. W Polsce pewnie nikt się nim poważnie nie zainteresuje i będzie zmuszony pozostać na Łotwie na długie lata. - On dużo trenuje pod względem fizycznym: chodzi na basen i siłownię, jeździ na motocrossie, jeździł na lodzie. Zobaczymy, co będzie - podkreśla trener Lokomotivu.



Łotysze przygarnęli "syna marnotrawnego". Michaiłow odchodził z Lokomotivu po sezonie 2021, aby się rozwijać. Rzeczywistość okazała się brutalniejsza, niż ktokolwiek się spodziewał. - To była jego sprawa. Kończył mu się kontrakt z nami i sam wybierał kierunek dla siebie. Wybrał Polonię Bydgoszcz, ponieważ myślał, że tam będzie mu lepiej. Chłopak miał ambicje i liczył na rozwój w nowym miejscu, ale nie wszystkim to tak łatwo przychodzi. W nowej drużynie są inne warunki - dodaje Kokin.



W kadrze zespołu z Daugavpils nie ma wielkich gwiazd. Są solidni Łotysze, a także czterej obcokrajowcy: Duńczyk Rene Bach, Brytyjczyk Steve Worrall, Australijczyk Justin Sedgmen oraz Szwed Noel Wahlqvist. Czy Michaiłow w takim otoczeniu może się na tyle odbudować, że będzie liderem? - Może być różnie. Na pewno dostanie ode mnie szansę. Wszystko w jego rękach - podsumowuje łotewski szkoleniowiec.