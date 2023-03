Wielki talent ma problem. Tylu zer dawno nie miał

To może być ostatni sezon Przyjemskiego w Bydgoszczy. Jeśli Polonia nie wywalczy awansu, to wychowanek poszuka sobie klubu w PGE Ekstralidze . Już teraz zawodnik miał na stole propozycje, ale wybrał jeszcze rok jazdy w 1. Lidze Żużlowej. Chciał go m.in. Drużynowy Mistrz Polski - Platinum Motor Lublin. - Ekstraliga? Może za rok - powiedział nam niedawno w wywiadzie. Cały wywiad można przeczytać TUTAJ .

Przyjemski nie zachwycił w Kryterium Asów

Po zakończeniu turnieju nastolatek był w dosyć dobrym nastroju. To przecież tylko zawody towarzyskie. Wytłumaczył jednak w rozmowie z PoloniaTV, co nie poszło po jego myśli. - Wkradły się trochę problemy sprzętowe po pierwszym biegu i walczyliśmy z motocyklami. Liczy się jednak to, że pojeździliśmy. Fajnie wrócić na motocykl, to jedne z pierwszych zawodów - powiedział.