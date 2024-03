Wielki talent już u nich. Będzie zastrzyk pieniędzy

Już dwa lata temu krążyły pogłoski, że ledwie 15-letni wówczas Bartosz Bańbor ma papiery na świetnego żużlowca. Trudno było weryfikować to jedynie na bazie zawodów młodzieżowych, bo tylko w takich wówczas Bańbor mógł brać udział. Gdy jednak chłopak zadebiutował w PGE Ekstralidze, ludzie zrobili wielkie oczy. Pokonał kilka naprawdę dużych nazwisk, a w finale młodzieżowych mistrzostw Polski juniorów zdobył srebro, jadąc jak stary wyjadacz. A wszystko to w ciągu raptem kilku pierwszych miesięcy poważnej kariery. Bańbor został okrzyknięty wielką nadzieją polskiego żużla.

Dorobił się też pseudonimu "Bandzior", który jest oczywiście nawiązaniem do jego nazwiska, ale nie tylko. Bartosz już w tak młodym wieku pokazuje charakter, pozytywny brak pokory i kompleksów, a dobrze wiemy że żużel takich właśnie ludzi lubi. Czasem porównuje się go do Nickiego Pedersena, który od najmłodszych lat posiadał podobne cechy charakteru, wiele osób go nie lubiło, niektórzy wręcz nie znosili. Te osoby Pedersen może jednak "zagiąć" jednym pytaniem: ile razy byłeś mistrzem świata? Bo Nicki był trzykrotnie. To jeżdżąca legenda tego sportu.