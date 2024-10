Wielki sukces Polaka. Wybitnie rozegrał rywali, później zdradził swój plan

Żużel. Serca Polaków zabiły mocniej

- Nie analizowaliśmy ile punktów jest potrzebnych do awansu. Zbieraliśmy "oczka", co prawda zerkaliśmy na tabelę, ale nie zwracaliśmy na nią dużej uwagi. Przed samym wyścigiem przyszedł mechanik i powiedział, że w najgorszym wypadku muszę być jedną pozycję za Thorssellem. Jeśli coś się nie uda po starcie, to miałem zrobić wszystko, by się za nim ustawić. To był plan na wyścig - skomentował Kubera, który nie ma czasu na świętowanie. - Wracamy do domu, nie ma czasu na świętowanie. Odpoczniemy jeden dzień i rura dalej - dodał Polak.