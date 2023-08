Wielki sukces Polaka! Będzie walczył o mistrzostwo świata

Szymon Woźniak nie wygrał zawodów w Gislaved, ale do Polski wróci w doskonałym nastroju. Reprezentant naszego kraju wywalczył awans do cyklu Grand Prix, czym spełnił jedno ze swoich sportowych marzeń. W karierze jeszcze nigdy nie startował w mistrzostwach jako stały uczestnik.

To były doskonałe zawody w wykonaniu Polaka

Woźniak udanie rozpoczął turniej Grand Prix Challenge od dwóch trójek. To pozwoliło mu zbudować komfort w kontekście dalszych startów. W trzeciej i czwartej serii stracił punkty, dlatego o wszystkim decydował ostatni wyścig. W nim Polak wytrzymał ciśnienie i wygrał. Do awansu potrzebował trójki, więc swój wyczyn przypieczętował w pięknym stylu.

Rozmowa Interii. Tak osłabiona Stal może wejść do półfinału. WIDEO

Rozmowa Interii. Tak osłabiona Stal może wejść do półfinału. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Pozostali Polacy przepadli

Odnotujmy, że awansu nie udało się wywalczyć braciom Piotrowi i Przemysławowi Pawlickiemu. Bliżej tego był ten drugi, ale jedno zero na jego koncie przekreśliło marzenia o powrocie do mistrzostw. Zawiódł z kolei kompletnie Piotr, który w całych zawodach uzbierał ledwie sześć punktów, a przed turniejem należał przecież do głównych faworytów.