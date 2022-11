Wielki sukces klubu. Złote dziecko przedłuża kontrakt

Kibice Stali Gorzów mogą odetchnąć z ulgą. Ich nowy ulubieniec, Oskar Paluch nie zamierza ruszać się do innego klubu. Jeszcze kilka dni temu nie było to takie oczywiste. Wszystko przez byłego prezesa klubu, Marka Grzyba, który dla największego lubuskiego talentu ostatnich lat poczynił wyjątek i podpisał z nim umowę na zaledwie 3 sezony. W 2021 roku młody Paluch rozjeżdżał się w zawodach młodzieżowych, w minionym sezonie zadebiutował w PGE Ekstralidze, zaś w październiku przyszłego roku mógłby już zmienić barwy klubowe.

Paluch to rarytas na rynku

Taki ruch budzi zdziwienie u części żużlowego środowiska. W kuluarach przypuszczano, że Piotr Paluch, po tym jak stracił posadę trenera młodzieży w Stali, może nastawić syna do odejścia z klubu. Legenda klubu nie ukrywa, że nie do końca spodobał mu się sposób, w jaki działacze zakończyli z nim współpracę. - Jestem związany ze Stalą Gorzów nieprzerwanie od 35 lat. Czy było dobrze, czy źle, zostawałem zawsze i do tej pory tak jest. Teraz będę pracował w innej roli. Z drugiej strony, po tylu latach takie zmiany, o których dowiedziałem się z mediów, a nie na spotkaniu z zarządem, to było coś trochę słabego. Doszliśmy jednak do porozumienia i to jest najważniejsze - mówi w rozmowie z Radiem Gorzów.