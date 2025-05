Wielki skandal na PGE Narodowym. Awantura z udziałem Zmarzlika

Zmarzlik, Kubera i Dudek odpadli już na początku. Wszczęła się awantura

Niepokojące wieści przed Grand Prix w Warszawie

Martwić mogą słowa komentatorów, którzy przekazali jasno, że w sobotę na trybunach zasiądzie około 50-tysięczna widownia. Kompletu na PGE Narodowym nie będzie . To już któryś rok z rzędu, kiedy impreza nie budzi już tak dużego zainteresowania, co wcześniej. Jej przyszłość także wisi na włosku. Bardzo możliwe, że przyszłoroczny finał Drużynowego Pucharu Świata w Warszawie będzie ostatnim żużlowym akcentem w stolicy.

Wracając jeszcze do piątkowego sprintu, co ciekawe całą rywalizację zwyciężył Jan Kvech. Pokonał on w wyścigu Brady'ego Kurtza, Roberta Lamberta i Daniela Bewleya. Wszyscy zyskali kolejno od 4 do 1 pkt do klasyfikacji generalnej. Czech zaskoczył wyborem numeru, stawiając na "szóstkę". Polacy byli na samym końcu kolejki, więc mieli bardzo ograniczone pole manewru. Dudek postawił na 11, Zmarzlik na 9, a Kubera na 3.