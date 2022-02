Wielki powrót stał się faktem! Pomoże im z doskoku

Żużel

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Interii, Marek Cieślak został dziś oficjalnie ogłoszony „konsultantem” Unii Tarnów. Nietypowy tytuł wynika z faktu, że doświadczony szkoleniowiec nie może być trenerem, czy menadżerem przez zobowiązania wobec Canal+. Nie zmienia to jednak faktu, że Cieślak będzie pomagał na wielu płaszczyznach. – Będę robił wszystko to, co będę mógł – deklaruje legendarny trener, były selekcjoner reprezentacji Polski.

Zdjęcie Marek Cieślak (z lewej) został konsultantem Unii Tarnów i ma pomóc w powrocie drużyny do wyższej klasy rozgrywkowej / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan