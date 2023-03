Wielki powrót Rosjanina. Wszystkie oczy zwrócone na niego

Sajfutdinow stronił od komentarzy na temat wojny

Rok temu po wybuchu wojny na Ukrainie narracja wokół rosyjskich żużlowców zrobiła się bardzo nieciekawa. Generalnie większa część środowiska mówiła jednym głosem, że zawodników z kraju Putina należy wykluczyć. To między innymi pokłosie kontrowersyjnych wypowiedzi Grigorija Łaguty oraz pokrętnych tłumaczeń jego młodszego brata Artioma. W tej całej dyskusji nieco z boku stał Emil Sajfutdinow. On wolał nie udzielać się medialnie, a sprawie przyglądał się po cichu.

Niektórzy z pewnością oczekiwali bardziej zdecydowanej reakcji Sajfutdinowa, ale ten miał inną taktykę. W konfrontacji z władzami Polskiego Związku Motorowego w walce o powrót do polskiej ligi na pierwszej linii frontu był z kolei Artiom Łaguta. Nie oznacza to jednak, że Sajfutdinow zniknął całkowicie. Zdarzyło się mu przebąkiwać, że jest nawet gotów na zakończenie kariery żużlowej.

I ten scenariusz miałby się ziścić, gdyby zawieszenie potrwało dłużej niż ok. Ostatecznie skończyło się na tym, że rosyjscy zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo zostali dopuszczeni do startów w Polsce. Nie wiemy, na ile prawdziwe były plotki związane z przyszłością Sajfutdinowa, ale dziś mogą cieszyć się fani talentu tego zawodnika. 25 marca będą mieli okazję ponownie zobaczyć go w akcji na torze podczas turnieju pożegnalnego Piotra Protasiewicza w Zielonej Górze.