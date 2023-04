Wielki powrót Rosjanina. Czekał na to ponad rok

Długo z odważną decyzją żużlowych decydentów nie mógł pogodzić się chociażby Artiom Łaguta. Najlepszy zawodnik globu z 2021 roku dodawał nawet na Instagrama emocjonalne wpisy, lecz nie przyniosły one oczekiwanych skutków . Na zdecydowanie inne podejście postawił z kolei główny bohater naszej galerii. 33-latek doskonale wiedział, że nic nie wskóra, więc spokojnie przygotowywał się do zmagań w sezonie 2023.

Mordercze treningi przyniosły oczekiwane skutki, co zobaczyliśmy na własne oczy w sobotnie popołudnie. Emil Sajfutdinow w starciu z ebut.pl Stalą momentami był nie do zatrzymania i zdecydowanie nie wyglądał jak zawodnik, który prawie cały rok przesiedział w domu . Rosjanin otrzymał za to w nagrodę start w ostatnim wyścigu dnia, decydującym o końcowym wyniku pojedynku.

Piętnasta gonitwa co prawda nie zaczęła się na niego w wymarzonym stylu, ponieważ gorzowianie zaraz po starcie wysforowali się na podwójne prowadzenie. Lider gospodarzy nie zamierzał się jednak poddawać i wraz z Robertem Lambertem ograł Szymona Woźniaka. Dało to For Nature Solutions Apatorowi dwa punkty do tabeli.