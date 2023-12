Wielki powrót na Stadion Śląski. Znamy szczegóły. Polak już zdobył tam złoto

Stadion Śląski, to miejsce szczególne dla piłkarskiej reprezentacji, ale i dla żużla. To tam w 1973 roku Jerzy Szczakiel zdobył pierwsze, historyczne złoto dla Polski. Dwa medale zdobył w Chorzowie Zenon Plech (brąz, srebro). Na obiekcie odbyło się wiele znaczących imprez, na początku XXI wieku to były turnieje Grand Prix.

Żużel wraca do "kotła czarownic" po 5 latach przerwy

Teraz mamy powrót cyklu TAURON Speedway Euro Championship One Sport. Żużel wraca do "kotła czarownic" po 5 latach przerwy. W latach 2018-2019 odbywały się tam już turnieje SEC. Oba dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Czas na kolejne.

- Wracamy na Stadion Śląski, ponieważ Indywidualny Mistrz Europy zasługuje na to, by odebrać trofeum na oczach dziesiątek tysięcy kibiców. Śląsk to region, w którym kibice żyją żużlem, dlatego idea, by zebrać ich wszystkich na trybunach legendarnego stadionu, wydaje się trafiona. Mając za sobą dwa finały rozegrane na Stadionie Śląskim, jesteśmy przekonani, że przyszłoroczne zmagania, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym odbędą się na najwyższym możliwym poziomie - mówi Karol Lejman z One Sport, które jest promotorem imprezy.

Prezes Sikora przypomina, co działo się 50 lat temu

- To fantastyczna wiadomość, że Speedway Euro Championship po pięciu latach ponownie wraca na Stadion Śląski. To legendarne miejsce dla polskiego żużla. To właśnie w Chorzowie, 50 lat temu pierwszy złoty medal dla Polski zdobywał nieodżałowany Jerzy Szczakiel. Jestem naprawdę zbudowany tą informacją, ponieważ pamiętam imprezy SEC z 2018 i 2019 roku. Cieszę się, że cykl SEC ciągle się rozwija, a Promotorzy szukają możliwości, aby dostarczyć Kibicom i zawodnikom niezapomnianych wspomnień. Już nie mogę się doczekać 21 września - powiedział Prezydent FIM Europe, Michał Sikora.

W 2018 złoto na Śląskim fetował Leon Madsen, rok później Mikkel Michelsen. W 2019 polski zawodnik Kacper Woryna walczył o brąz z Madsenem, ale przez defekt stracił szansę na medal.

Wielki Finał TAURON Speedway Euro Championship 2024 odbędzie się 21 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bilety na to wydarzenie w cenie od 29 zł dostępne są na www.ebilet.pl oraz speedwayeuro.com. Program zawodów: 25 zł. Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem przysługuje bilet w cenie 58 zł (2x29 PLN). O przyznaniu biletu dla osoby niepełnosprawnej decyduje zaświadczenie o niepełnosprawności przesłane do eBilet.

Patryk Dudek / Paweł Wilczyński

Janusz Kołodziej w SEC 2023. / Łukasz Trzeszczkowski